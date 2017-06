Schramberg Unseriöse Geschäfte

Schramberg. Die Stadtwerke Schramberg warnen vor unseriösen Geschäftemachern, die angebliche "Servicekosten an Ihrem Stromzähler" in Rechnung stellen. Im Schreiben fordert der Absender "Sharp Energie BVBA" aus Bremen dazu auf, 89,49 Euro für die angeblich erfolgte Tätigkeit eines Servicetechnikers am Stromzähler auf ein Konto in Belgien zu überweisen. Solche Schreiben sind nun auch bei Schramberger Kunden aufgetaucht. Soweit der Stadtwerke Schramberg bekannt, wurden bei keinem der Betroffenen diese Arbeiten durchgeführt. Wer ein solches Schreiben erhält, sollte auf keinen Fall zahlen, sondern sich mit den Stadtwerken Schramberg, Telefon 07422/ 95 34 15, oder der Polizei in Verbindung setzen, heißt es in einer Mitteilung.