Schramberg Unfall: BMW landet in der Schiltach

Der junge Mann war von der Straße "Am Hammergraben" etwas zu rasant nach links abgebogen. In der Folge verlor der 18-Jährige die Kontrolle über den Wagen, schrammte ein Geländer und landete in der Schiltach.

Die beiden Insassen konnten sich selbständig aus dem Wagen befreien. Der ebenfalls 18-jährige Beifahrer wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt. Ob der Bruchpilot bei der "Da-Bach-na-Fahrt" an Fasnet 2018 an den Start geht, ist noch nicht bekannt.