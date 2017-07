Schramberg Unfall bei Heiligenbronn: Zwei Fahrer schwer verletzt

Die Frau war mit ihrem Kleinwagen auf dem Weg in Richtung Brambach. Plötzlich kam sie auf auf schnurgerader Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Ford Focus. Der Aufprall war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand.

Die Seniorin wurde laut Polizei in ihrem VW Polo eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungshubschrauber flog sie ins Schwarzwald-Baar-Klinikum. Ebenfalls schwer verletzt wurde der 55-jährige Fahrer des Ford. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Helios-Klinik nach Rottweil gebracht. Die Feuerwehren aus Sulgen und Schramberg waren vor Ort, ebenso die Feuerwehren Heiligenbronn und Waldmössingen.

Die L 419 war nach dem Unfall zunächst voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 8000 Euro.