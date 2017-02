Schramberg Umzug dauert über zwei Stunden

Manch’ einem wird’s beim Lesen dieser Lektüre noch im T-Shirt jucken, so wild gingen die Hexen teilweise mit Stroh und Papierschnipsel zu Werk. Nicht nur die verschiedenen Schramberger waren vertreten, auch Hexen aus Sulgen und Lauterbach waren zu sehen. Sie tanzten durch die Menge, zerzausten auch die best sitzende Frisur, erschreckten mit ihrem Geschrei und konnten aber auch ganz lieb sein – so wie die zwei Falkenhexen, die doch tatsächlich an der Fassade des Schwarzwälder Boten hinauf kletterten und die Redaktion besuchten.

Die Obernarren führten auf ihrem Wagen den Zug an, begrüßten quasi die närrischen Gäste, die in mehreren Reihen dicht an dicht auf beiden Seiten entlang der Hauptstraße standen. Dann ging es Schlag auf Schlag: Mottowagen, Narrenzünfte, Musikgruppen. Schaurige, originelle, süße und traditionelle Figuren waren darunter – alle versprühten gute Laune, trafen auf fröhliche Gesichter.