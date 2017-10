Schramberg Umkraut beseitigen

Wer zwischen 8 und 18 Jahre alt ist und gerne einmal bei einer solchen Umweltaktion mitmachen möchte oder allgemein gerne etwas in der Natur unternimmt, kann einfach mal eine Gruppenstunde besuchen. Die nächste ist am Sonntag, 22. Oktober, um 9.30 Uhr im Bauernhofweg 8 in Schramberg in den Räumen der Adventgemeinde.