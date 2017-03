Warm verpackt mit schwarzem Dämm-Material zeigt sich das ehemalige Zehnder-Gebäude in den Weiherhalden, das die Schneider Schreibgeräte GmbH für Logistikaufgaben umbaut. In den nächsten Tagen wird nach Angaben des Unternehmens die Außenverkleidung in den "Schneider-Farben" angebracht. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, ist für den 8. Juli die interne Einweihungsfeier geplant. Am 9. Juli gibt es nach dem diesjährigen Schneider-Run, der im Rahmen der Eröffnung des neuen Firmengebäudes stattfindet, dann auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen. Foto: Fritsche