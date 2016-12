Schramberg Um Ausbau der starken Marktposition verdient gemacht

Die Kern-Liebers-Firmengruppe setzt weiterhin auf Wachstum – insbesondere auf den internationalen Märkten. Dafür investierte sie im Geschäftsjahr 2015/16 insgesamt 53 Millionen Euro in Maschinen und Anlagen, Grundstücke und Gebäude. Zum 1. September erwarb die Gruppe mit 70 Prozent die Mehrheit an PSM Protech. Mit 220 Mitarbeitern ist PSM Protech an seinen beiden Standorten in Berchtesgaden und Ungarn auf die Produktion von Kunststoffverbundteile spezialisiert. Im Zusammenspiel mit Carl Haas entstand damit ein noch besser aufgestellter Mitbewerber in diesem Segment, das in Zeiten der Elektrifizierung und Digitalisierung im Fahrzeugbau an Bedeutung gewinnt. Weltweit beschäftigt die Kern-Liebers-Gruppe derzeit mit rund 7300 Mitarbeitern circa 600 mehr als noch im Vorjahr. In Deutschland sind etwa 3400 Mitarbeiter für Kern-Liebers tätig, davon im Stammwerk auf dem Sulgen 1400 Beschäftigte. Um den Bedarf an Fachkräften vor Ort abzusichern, bildet Kern-Liebers derzeit 129 junge Menschen aus, davon 99 im gewerblichen und 32 im kaufmännischen Bereich, 31 von ihnen sind Familienangehörige von Mitarbeitern.

Im September haben 45 junge Menschen bei Kern-Liebers ihre Ausbildung begonnen. Der diesjährige Abschlussjahrgang verzeichnete den besten Notendurchschnitt seit Beginn der betrieblichen Ausbildung mit 36 Preisen und Belobigungen – laut Statistik einer der besten in Deutschland. Ausbildungsleiter Andreas Bitzer, zeigte den Kern-Liebers Stand für die Ausbildungsmessen im neuen Look und demonstrierte mit Hilfe eines überdimensionalen Tablets die modernen technischen Möglichkeiten, um das Interesse der Schüler zu wecken.

Vor der Ehrung der Jubilare wurde auf die Firmenereignisse der Jahre 1976 und 1991 eingegangen. Anschließend wurden zehn Jubilare geehrt: sechs Jubilare mit einer Dienstzeit von 40 Jahren und vier mit einer Dienstzeit von 25 Jahren. Die Geschäftsführung dankte den treuen Mitarbeitern auch im Namen der Gesellschafter für die langjährige Loyalität und Verbundenheit zum Unternehmen. Betriebsratsvorsitzender Fred Zehnder gratulierte im Namen der Arbeitskollegen und sprach namens der Jubilare den Dank aus.

Geehrt wurden für 40-jährige Betriebszugehörigkeit: Branka Busljeta (nicht anwesend), Ludwig Ganter, Heiderose Gfrerer, Gerhard Hangst, Brigitte Staiger und Manfred Storz.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet wurden:

Ursula Eckmüller, Ulrike Mengela, Sibylle Müller und Liza Zovko.