Schramberg (lh). Zum Thema Parkierung hatten der Schwarzwälder Bote aus der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtet, dass ein gesamtstädtisches Parkierungskonzept in Auftrag gegeben wird, bei dem auf dem Schweizer-Parkplatz in der Talstadt eine "Brötchentaste" ein Jahr lang getestet werden soll. Dies hat Oberbürgermeister Thomas Herzog jetzt als "so nicht korrekt" bezeichnet. Der Beschluss des Gemeinderats habe gelautet, so Herzog, dass die Verwaltung beauftragt wird, ein Parkierungskonzept für die Gesamtstadt erstellen zu lassen und in diesem Zusammenhang die Einführung einer "Brötchentaste" für den Christoph-Schweizer-Parkplatz zu prüfen. Auf erneute Nachfrage bei der Stadtverwaltung erklärte Fachbereichsleiter Uwe Weisser, dass die Stadt das geplante Parkierungskonzept an ein externes Fachbüro vergeben werde. Im Rahmen einer Erhebung – aber eben ohne Test – würde dieses durchleuchten, wie sich eine mögliche Brötchentaste auf die Gebühreneinnahmen auswirke und ob sie Abhilfe beim Parken entlang des Schulhofs schaffen könne, so Weisser. Letzteres Übel war der Grund, weshalb die Fraktionsgemeinschaft SPD/Buntspecht einen Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht hatte, in dem die Einführung einer Brötchentaste für den Schweitzer-Parkplatz gefordert wird.