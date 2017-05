Schramberg. Ulrike Müller, Abgeordnete im Europaparlament und Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (Freie Wähler) spricht am Freitag, 2. Juni, über "Soziale Verantwortung für die Bürger Europas". Müller wird dabei in der "Villa Junghans" in Schramberg auf "Europas Bürger und Regionen – soziale Verantwortung für alle" eingehen In ihrem Vortrag wird die Europaabgeordnete schildern, warum Europa – mehr denn je – erforderlich ist. Weiterer Referent der Konferenz wird Hans Haaser vom Museums- und Geschichtsverein Schramberg sein: In seinem Vortrag wird er das Soziale Umfeld der Firma und Familie Junghans um 1900 aus heutiger Sicht betrachten. Wer Interesse an der Teilnahme dieser Konferenz hat, kann sich bei Carmen Spiegelhalder-Schäfer, Telefon 01522/8 75 92 23 melden.