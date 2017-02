Schramberg Über allem schwebt der rote Bollenhut

"Ulli the machine" stemmte fleißig Gewichte und kurz vor Ende der Show bat dann auch der schüchterne Benny noch um einen Auftritt. Dieser hatte es ganz schön in sich und endete mit einer demolierten Gitarre.

Sexy wurde es mit der "Bachmatch"-Girls der "Showgoonas" in ihren kurzen roten Hosen. Da fühlte sich so manch einer der Zuschauer glatt in die 1990er-Jahre versetzt. Dass sie sportlich auch ganz schön was drauf haben, bewiesen die Zwillinge Matthias und Tobias Dold, die gemeinsam über die Bühne turnten und dabei so manch eine heikle Turnnummer in petto hatten. Während einer kurzen Umbau-Pause erzählte Kuhner interessante Anekdoten aus dem Bach. Etwa vom SWR 3-Reporter, der sich als Schwarzfahrer auf einen Zuber geschlichen hatte, dann aber doch nicht allzu überzeugt war von der wackeligen Fahrt.

Die Schwarzwald-Bub’n des Bach-na-Fahrer-Balletts boten in ihren Lederhosen und den passenden weiß-blau geringelten Oberteilen einen zünftigen Anblick. Ihr großer Dank galt Katrin Günter, die nun seit mittlerweile 20 Jahren das Bach-na-Fahrer-Ballett leitet. Der Ausschuss bewies, dass Da-Bach-na-Fahrer nicht nur beim Tanzen was drauf haben, sondern auch echte Gesangtalente sind.

Gesangliches Talent bewiesen auch Daniela Rapp und Tobias Kuhner mit ihrem Kalender-Song, mit dem sie die Models der Da-Bach-na-Fahrer anpriesen, denn "Da Bach-na-Fahrer sein, kannst net lernen".

Mit der Showtanzgruppe "Discovery" aus Lauterbach wurde es dann noch mal sportlich auf der Bühne. Die Mädels entführten das Publikum in den Dschungel zu wilden Raubtieren und boten eine anspruchsvolle Show. Ihr erster Auftritt auf dem DBNF-Ball wird mit Sicherheit nicht ihr letzter gewesen sein.

Mit "Hoorig Kätz, Kätz, Kätz, Hoorig Kätz, Kätz, Kätz" forderten Nico Knebel und Jürgen (Jogi) Kern bei der "hinterletzten" Nummer "wir wollen Fasnet zurück". Mit Tanz, erfrischenden Getränken und unterhaltsamen Gesprächen vertrieben sich die Gäste die Zeit bis zur Late-Night-Show und der Verlosung des Startplatzes für das nächste Jahr. Diesen gewann Anja Brändle, deren Motivation jedoch noch zu wünschen übrig ließ – doch bis zur nächsten Fastet kann sich das ja noch ändern.