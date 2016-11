Die Austragung des 37. Hallenfußball-Turniers für Laienkicker in der Kreissporthalle Sulgen steht auf der Kippe. Schramberg-Sulgen (lh). Bis jetzt sind nach Auskunft von AH-Abteilungsleiter Heinz Henne nur fünf Anmeldungen eingegangen. Mindestens sechs müssen es ein, um ein halbwegs wettbewerbsfähiges Turnier ausrichten zu können. Die Anmeldefrist wurde deshalb bis Donnerstag, 10. November, verlängert. Mitmachen können alle Vereine, Gruppen, Stammtische, Firmen und Freizeitkicker. Nicht startberechtigt sind Spieler, die in der aktuellen Verbandsrunde teilnehmen. Davon ausgenommen sind Aktive, die das 35. Lebensjahr vollendet haben sowie aktiv spielende Frauen. Anmeldungen sind telefonisch unter 0171/5575715 oder per E-Mail an frank-gebele@Live.de möglich. Auch während der Trainingszeiten der Sulgener AH, donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr werden in der Kreissporthalle Anmeldungen entgegen genommen.