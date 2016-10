Schramberg TSV hilft bei Grundschulaktion

Hornberg/Lauterbach. "Die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport heranführen und die Handballbegeisterung der Jugend nach dem Europameistertitel und der olympischen Bronzemedaille der Männer weiter zu fördern" ist ein wichtiges Ziel dieses Aktionstags.

Bereits zum siebten Mal findet am Freitag, 21. Oktober, von 9 bis 13 Uhr an rund 600 Grundschulen in ganz Baden-Württemberg dieses Projekt des Südbadischen Handballverbandes (SHV), des Badischen Handball-Verbandes (BHV) und des Handballverbandes Württemberg (HVW) statt. Insgesamt nehmen in Südbaden, Baden und Württemberg 2016 fast 29 000 Kinder der zweiten Klassen an etwa 600 Schulen teil und legen das AOK-Spielabzeichen ab.

Auch in Hornberg beteiligen sich etwa vier Zweitklässler, die von Mitgliedern der SG Hornberg/Lauterbach betreut werden.