Schramberg Trotz aller Situationskomik realistisches Bild gezeichnet

Schon lange hatte sich Harald Frommer, langjähriger Regisseur dieser Truppe, vorgenommen, dieses Stück aus den 1970er-Jahren einmal aufzuführen. Und wenn man bedenkt, dass bei der deutschen Erstaufführung, am 23. Dezember 1973 im Berliner Schlossparktheater keine geringeren als Bernhard Minetti und Martin Held die Hauptrollen spielten, so kann man ermessen, in welch große Fußstapfen die Schramberger Theaterwerkstatt treten musste. Zum Glück konnte die Regie auf so profilierte bodenständige Mimen wie Gerhard Ruoff und Klaus Andreae zurückgreifen, die sich schon längst einen guten Namen als herausragende mimische Talente erworben haben.

Was dabei herauskam, war wirklich Theater vom Feinsten, das überall wirklich professionellen Schliff verriet und sich weit abhob von vielen Amateur- und Laienspielgruppen landauf, landab. Die Theaterwerkstatt ist längst einen namhaften Faktor in der Schramberger Kulturlandschaft. Wovon handelt das Stück? Nach vielen Jahren einer produktiven Zusammenarbeit schlägt das freundschaftliche berufliche Miteinander der beiden Berufskomiker Al Lewis und Willie Clark, genannt "Sonny Boys", in ein kleinliches, qualvolles Gegeneinander um. Als Lewis schließlich die Zusammenarbeit aufkündigt, versetzt er damit seinen Kollegen Willie in den ungewollten Ruhestand.

Sein Neffe Ben Silverman bemüht sich seither rührend um das Wohlergehen des griesgrämigen Onkels und versucht, ihm wieder ein Engagement zu verschaffen, obwohl dieser deutliche Alterserscheinungen zeigt und kaum mehr geeignet sein dürfte, irgendeine Rolle anzunehmen. Schließlich gelingt es, ein Angebot des Fernsehens zu ergattern, in dem die beiden Akteure in einer Revue noch einmal ihren legendären Doktor-Sketch spielen sollen. Auf das unerwartete Angebot seines Neffen reagiert Willie erst heftig ablehnend mit bissigen Bemerkungen über seinen früheren Partner, bevor er sich schließlich in eine gnädige Zustimmung hineinredet. Natürlich wird die Probe zu einem völligen Fiasko, was der Zuschauer schon längst vorausgesehen hat, und zwar nur, weil Willie auf einer geringfügigen Textänderung besteht. Am Ende des Stückes versöhnen sich die beiden Streithähne, und es eröffnet sich ihnen der Ausblick auf ein gemeinsam friedlich verbrachtes Alter in einem Altenheim für pensionierte Schauspieler.