Schramberg Trittsicherheit und Kondition gefordert

Ausgehend vom Naturschutzzentrum am Ruhestein führte ein Parkranger die Gruppe abseits der Touristenpfade zum zum tiefgelegenen Karsee "Wilder See". Dort war beim Abstieg Trittsicherheit und nach der Mittagsrast am romantischen Seeufer beim nachfolgenden Aufstieg Kondition gefordert.

Lehrreicher Tag

Der engagierte Ranger verstand es ausgezeichnet, mit seinen umfangreichen Erläuterungen die Ziele des Nationalparks ins rechte Licht zu rücken. Dass dadurch die geplante Strecke etwas abgekürzt werden musste, konnte gut verschmerzt werden. Im Gasthof Blume in Baiersbronn-Obertal wurde der Schlusspunkt unter einen lehrreichen Tag gesetzt.