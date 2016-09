Schramberg Tritt auf die eingelassene Schlange

Beim Eintritt in die Kirche zertrete der Besucher die im Boden eingelassene Schlange. Im Beichthaus rechts erinnere sich der Gläubige mit dem krähenden Hahn auf dem schwarzen Kubus an seine Verfehlungen und finde in der Buße Versöhnung und Sicherheit, ausgedrückt im Symbol des Ankers. Beim Gang zum Altarraum in St. Maria trete man auf drei beschrifteten Bodenplatten über die "Pforte des Himmels" in der "Mutter Kirche" bis "Aufgenommen in den Himmel" als Attribute für Maria.

Als optischer Höhepunkt steht hinter dem Altar die acht Meter hohe kreuzförmige Edelstahlplastik, in die der Tabernakel fast unsichtbar eingelassen ist. Alle liturgischen Elemente im Altarraum sind in Edelstahl gearbeitete Unikate mit den Grundelementen von verschieden großen Dreiecken. Als Kompromisse fallen die beiden barocken Figuren von Maria und Josef auf, die um 1700 gefertigt wurden; auch die 16 Bilder vom Kreuzweg des Malers Sepp Bihler stammen aus der Renovierung von 1963.

Höhepunkt seiner Arbeit

Für den 63-jährigen Protestanten Erich Hauser war die Gestaltung der katholischen Kirche ein Höhepunkt seiner Arbeit, nachdem er schon fast 40 Jahre zuvor die Portale geschaffen hatte mit in Kupfer getriebenen Szenen aus dem Leben von Maria. Auch die Gestaltung der über 170 Jahre alten Walcker-Orgel ist seinem Starrsinn gegenüber dem heute übermächtigen Denkmalamt zu verdanken: Das aus früheren Restaurierungen übertünchende Weiß musste für die ursprüngliche Farbgebung weichen. Die Klangfarben der bis 1995 restaurierten Orgel ließ der junge Organist Linus Witz mit drei Stücken erklingen, darunter dem ersten Satz des Concerto a-Moll von Antonio Vivaldi, für Orgel umgeschrieben von Johann Sebastian Bach – ein gewaltiger Abschluss der Kirchenführung.