Schramberg "Traumschiff auf Rädern" macht Station

Schramberg. Zum 20-jährigen Jubiläum der "Bosch Vino Miglia", dem "Traumschiff auf Rädern", starteten am Wochenende über 50 historische Fahrzeuge in Neustadt an der Weinstraße zu einer 2000 Kilometer langen Tour von der Pfalz nach Südtirol und wieder zurück. Diese Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrt führte die historischen Fahrzeuge durch fünf mitteleuropäische Länder aber auch hoch hinaus über das Alpenmassiv, was eine besondere Herausforderung für die Fahrer und Maschinen war.