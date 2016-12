Bei den Körpermaßen 90-60-90 erscheint vor dem inneren Auge sofort der perfekte Frauenkörper. Und bei 9-5-2? Am besten noch schön gleichmäßig buschig, gerade und sattgrün. Na klingelt’s? Genau: Die Metermaße eines wohl geformten Weihnachtsbaums. Diese Traummaße haben die Bäume vorm Rathaus, vorm Schlössle und erst recht auf dem Sulgen dieses Jahr allesamt. Besonders die Sulgener sind heuer mit der Spende vom Birkenhof mehr als glücklich, nachdem das letztjährige Objekt mehr unter "schöne Bescherung" einzuordnen war. Das Prachtexemplar in der Stadtmitte stammt übrigens aus einem Privatgarten im Unotweg, und der Baum vorm Schlössle stand in seinem früheren Leben auf der Sattelecke. Der Schramberger Polizei scheinen die Bäume offensichtlich auch zu gefallen, legen sie doch gerne neben einem von ihnen ein Päuschen ein. Ob die Beamten lediglich was vom Weihnachtsglanz abbekommen wollen oder den Baum gar observieren, um den Weihnachtsfrieden zu wahren, bleibt ihr Geheimnis.