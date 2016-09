Schramberg Trauer um Heinrich Adrion

Schramberg/VS-Schwenningen. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Studiendirektor a.D. Heinrich Adrion, langjähriger Pädagoge am Gymnasium am Deutenberg und passionierter Kunstforscher, am vergangenen Montag im Alter von nahezu 90 Jahren gestorben.

1926 in Schramberg geboren, legte er dort am Gymnasium 1946 das Abitur ab und studierte an der Universität Tübingen die Fächer Englisch, Französisch sowie Geschichte Nach seiner wissenschaftlichen und pädagogischen Prüfung war er von 1956 bis zu seiner Pensionierung 1991 ununterbrochen am Gymnasium Schwenningen in seinen Studienfächern als Lehrer tätig.

Hier unterrichtete er Generationen von Schülern, begründete unter anderem den Austausch mit dem Lycée Emile Zola in Rennes/Bretagne und wurde 1971 als Studiendirektor zum Fachabteilungsleiter für die modernen Fremdsprachen ernannt.