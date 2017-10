Schramberg. Weil der Fahrer eines VW-Transporters zu nah am Gehweg fuhr, ist am Montagabend ein junger Mann am Arm leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 69-jährige Fahrer des Transporters gegen 20.30 Uhr auf der Oberndorfer Straße unterwegs gewesen, als er einen 18-jährigen Fußgänger streifte. Wegen eines zu geringen Sicherheitsabstandes erwischte der Außenspiegel den linken Arm der 18-Jährigen.