Schramberg Traktorenlärm: Anwohner fühlen sich belästigt

Die am Ortsausgang Richtung Schönbronn gelegene Biogasanlage von Roland Bantle braucht mehrmals im Jahr Nachschub an Rohstoffen. Auf der Größe eines Fußballfeldes lagern Gras und Mais neben der Anlage.

Am Sonntag, 25. September, war es wieder so weit: "Circa 80 Riesen-Bulldogs mit Anhänger rollten zwischen 8 und 18 Uhr am Haus vorbei", berichtet Dieter Hirt. Mit seiner Frau Monika bewohnt er ein Haus an der Mariazeller Straße. Durch den Lärm war an Sonntagserholung nicht zu denken. Hirt war zudem noch sensibilisiert vom zweiten Juliwochenende. Von 8 bis 2.30 Uhr seien die Treckerladungen am Haus vorbeigezogen, an Schlaf war nicht zu denken. Ab Sonntag sei es ab 7.30 weitergegangen. Circa 140 Transporte seien es gewesen.

Beim Ordnungsamt Schramberg habe er sich erkundigt, ob das normal ist. "Die sagten mir, Landwirte dürfen mit ihren Traktoren auch nachts fahren". Oder eben auch am Sonntag. Tatsächlich ist es so, dass es für Traktoren kein Sonntagsfahrverbot wie für Lastwagen gibt, bestätigt Cornelia Penning, Leiterin der Abteilung Öffentliche Ordnung.