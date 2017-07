Schramberg Tischtennisclub noch gut aufgestellt

Vorsitzender Dirk Nyitrai hob ein paar Höhepunkte des vergangenen Geschäftsjahres wie Kreismeisterschaften, Kegelpokal, Skatturnier, Besuch der TT-Weltmeisterschaften in Düsseldorf und den Jahresabschluss im Gasthaus Zum Frieder hervor, wo man dies auch künftig feiern will. Nyitrai erwähnte das Athletiktraining in der Sportfabrik Schramberg zu Beginn der Rückrunde, das speziell auf den Tischtennissport ausgerichtet war. Die Aufstiegsfeier der zweiten und dritten Mannschaft im Aichhalder Loch 8 sei ein rundum gelungener Saisonabschluss für alle Aktiven gewesen. Aktuell steht die TTC-Garagenaufräum- und -Umbau-Aktion in der Turnhalle an, wo Projektleiter Helfried Behnisch freiwillige Helfer erwartet.

Der Technischer Leiter Tino Vischer erwähnte im Einzelnen das Abschneiden der vier Herren-, zwei Senioren- und zwei Jugend-Mannschaften und die Ausrichtung der zweitägigen Kreismeisterschaften sowie der Vereins- und Vereinspokalmeisterschaften. Die Erste Mannschaft musste nach einer Saison wieder aus der Bezirksliga absteigen und erreichte nur zwei Unentschieden.

Zwei Teams gleich stark

Der zweiten und dritten Garnitur kann er aber zum Aufstieg gratulieren, was erstmals in der Vereinsgeschichte zur Folge hat, dass die erste und zweite Herrenmannschaft in der gleichen Liga (Bezirksklasse/ab 2017 neue Bezeichnung Bezirksliga) spielen. Vereinsintern holte Guido Seckinger den Vereinsmeistertitel 2017 und Azeez Rasheed den Vereinspokal 2016. Die Jugend-Vereinspokale holten 2016 Daniel Kopp (U18) und Emanuel Pasc (U14). Neuer Jugend-Vereinsmeister 2017 wurde Anselm Pfaff.

Bei den Kreismeisterschaften gab es erste Plätze im A/B-Einzel durch Azeez Rasheed, im C-Einzel durch Christian Kopp und bei der Jugend durch Anselm Pfaff im U18-Einzel. In der nächsten Saison 17/18 gehen neben vier Aktiven-Teams und zwei Jugendmannschaften auch wieder zwei Seniorenteams an den Start. Alle vier Herren-Teams spielen auch um den Pokal.

Jugendleiterbericht Igor Deiwald verwies auf die tolle Bilanz der Jugendmannschaft, die in der Rückrunde ungeschlagen Meister der Kreisklasse wurde und in die Bezirksklasse aufsteigt. Er hätte gerne mehr Spieler im Training, andererseits sind die Jugendlichen eifrig bei der Sache, weshalb ihm die Jugendarbeit weiterhin Spaß macht.

Die Entlastung (einstimmig) des gesamten Vorstands beantragte Ehrenmitglied Johann Drobina, der für die geleistete Arbeit nur positive Worte finden konnte.

Bei den Neuwahlen stellten sich bis auf den stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Weiderauer alle bisherigen Posteninhaber wieder zur Wahl. Jeweils einstimmig wurden auf zwei Jahre gewählt: Vorsitzender Dirk Nyitrai; Stellvertreter Christian Kopp; Kassierer Christof Staiger; Technischer Leiter Tino Vischer; Schriftführer Peter Bellgardt; Jugendleiter Igor Deiwald; Pressewart Guido Seckinger; Kassenprüferinnen Nadja Huber und Uschi-Lamarta-Huber (nur ein Jahr).

Am Ende appellierte Nyitrai an die TTCler, sich im Bezirk als Klassenleiter oder Schiedsrichter zu engagieren. Der langjährige Schiedsrichter Rolf Krause hat aufgehört, so dass derzeit nur Dietmar Schote als Klassenleiter aktiv ist.