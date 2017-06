Schramberg Tickets

Wieder einmal geht es um Kopf und Kragen: Hämmerle und Leibssle, die beiden schwäbischen Hasardeure, stürzen sich einmal mehr ins Spiel des Lebens. Sieben Jahre gingen ins Ländle, sieben Brücken sind überschritten, sieben Meere durchsegelt – und jetzt ist die Zeit reif für weitere gemeinsame Abenteuer. Hämmerles prekärer Hang zum Chaos trifft erneut auf Leibssles fatalen Hang zum Risiko. Dadurch schlagen sie ein ganz neues Kapitel ihrer einzigartigen Männerfreundschaft auf. Die beiden funk- und fernsehbekannten Kultschwaben haben sich nach ihrer Kreativpause aufgemacht, wieder ein gemeinsames Programm auf die Welt zu bringen.

Die Formation Schlager-Metall spielt am Samstag

Am Samstag, 8. Juli, heißt es "In Nomine Hossa". Denn da lässt die Formation "SchlagerMetall" bei der Schlagerparty des Jahres Schlagergrößen wie Marianne Rosenberg und Jürgen Drews rocken und bringt eingefleischten Schlager-Fans die Luftgitarre näher. Die Bonner Band vermixt pro Song einen Schlager-Gassenhauer mit einem Rock-Klassiker. Aber ganz so eng nimmt man dieses clevere Konzept nicht. In "Tomtrack" trifft beispielsweise der Neue-Deutsche-Welle-Hit "Major Tom" auf "Bombtrack" von Rage Against The Machine. Schlicht genial ist die Adaption "Living On A Wagen" – Bon Jovi singt "Hoch Auf dem gelben Wagen".

Und welche Songs sich hinter "Fight For Sahne", "Symphony of Barbados" und "Waahnsinns Word-Up" verstecken, werden Titelkundige sicher erahnen. Das Quartett rockt, sodass sie fast allen Altersklassen ein ordentliches Grinsen ins Gesicht spielen können. "Nach einem ›Schlager-Metall‹-Konzert fragt man sich, wie diese Songs je anders gespielt werden konnten", heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Das Zimmertheater Rottweil will am Sonntag, 9. Juli, das Publikum mit "My Fair Lady" begeistern. Seit der Uraufführung 1956 in New York gehört Frederick Loewes "My Fair Lady" zu den weltweit größten Musical-Hits überhaupt. Wer kennt nicht die Songs "Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht", "Es grünt so grün" oder "Wart’s nur ab!", die den Werdegang Eliza Doolittles von einem rüpelhaften Mädchen zu einer wahren Dame begleiten?

"Zimmertheater" begeistert mit Musical "My Fair Lady"

Die Blumenverkäuferin Eliza Doolittle hat keinerlei Manieren, an eine gute Aussprache ist nicht zu denken. Der angesehene Sprachforscher Professor Higgins wird auf sie aufmerksam. In ihr sieht er die fleischgewordene Beleidigung der englischen Muttersprache. Higgins ist davon überzeugt, dass Menschen sich nicht über ihre Herkunft, sondern über ihre Sprache definieren. Ein Blumenmädchen wie Eliza konnte in seinen Augen ihren Stand verbessern und eine anerkannte Dame werden, sofern sie richtig spräche. So geht Higgins die Wette ein, dass er es innerhalb von sechs Monaten schaffen wird, aus Eliza eine Dame zu machen. Doch das Experiment gestaltet sich komplizierter als gedacht. Ab sofort heißt es: Vokale kauen und Konsonanten spucken. Die berühmten Blüten, die "nürgens so grün grünen wü üb Spünien" treiben sowohl Higgins als auch Eliza zur Weißglut.

