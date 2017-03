Was würden die besten Kanalfahrer aller Zeiten ohne die bewährte Mithilfe der Männer in Blau des Technischen Hilfswerks Ortsverband Schramberg machen? Sie würden vielleicht den reißenden Fluten der Schiltach entsteigen können, aber die teils großen und schwergewichtigen Zuber würden auf der Strecke bleiben. Wie bringt man 42 Zuber ohne großen Stress, mit wenig Personal und ohne anschließendem Muskelkater aus dem Wasser? Zum dritten Mal gelang dies mit einem 70-Tonnen-Autokran, dem "Lieblingsspielzeug" des THW-Kameraden Mario Weber. Zugführer Roland Weber (Zweiter von links) hat die Plattform, auf der die Zuber "schweben", vor über drei Jahren entworfen und immer wieder optimiert. Die Vorrichtung aus Stahlträgern kann nun innerhalb weniger Minuten in Stellung gebracht und auch für den Abtransport zerlegt werden. Übrigens: Das THW sucht immer neue Helfer. Wer sich dafür interessiert, kann bei einem der Dienstabende vorbeischauen. Diese finden mittwochs, 19.30 Uhr, in der Albert-Moser-Straße, statt. Foto: THW