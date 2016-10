Schramberg Thema mit hohem Stellenwert

Schramberg-Sulgen. Organisator war das sogenannte Trumpf-Gesundheitsforum (TGF), ein Gremium, das für die Umsetzung gesundheitsfördernder Maßnahmen zuständig ist. Die alle zwei Jahre stattfindenden Gesundheitstage sind ein Highlight im Gesundheitsprogramm. "Mit den Gesundheitstagen haben wir die Möglichkeit, die komplette Belegschaft anzusprechen", erläutert Timo Harr, Koordinator des betrieblichen Gesundheitsmanagement bei Trumpf Laser und gleichzeitig Mitglied des TGF.

Kooperationspartner waren in diesem Jahr der Betriebsarzt Andreas Reeb, die Krankenkassen AOK und SBK sowie die Fitness- bzw. Gesundheitsstudios Rückgrat und ProSana. Einem Kurz-Check-up mit EKG konnten sich die Beschäftigten bei Andreas Reeb unterziehen. Blutdruck, Körperfett und Stresslevel sowie die Beweglichkeit der Halswirbelsäule konnten bei der AOK auf den Prüfstand gestellt werden. Entspannungstechniken erlernten mit Mitarbeiter im Kurs Progressive Muskelentspannung“. Ein weiterer Kurs beinhaltete Übungen für eine aktive Bewegungspause.

Was hat mein Trinkverhalten mit meiner Leistungsfähigkeit zu tun? Wie kann ich Stress aktiv begegnen? Dies sind nur zwei Themen denen sich die Krankenkasse SBK widmete. Ein hochwertiges Augenscreening mittels Laser ergänzte das Angebot. Das Fitness- und Gesundheitsstudio ProSana bot im Auftrag der SBK eine Kurseinheit zum Erlernen von Entspannungsübungen für die Augen sowie die Schulter-Nacken-Partie sowie einen Test zur Erfassung des Stresslevels. Das Fitnessstudio Rückgrat, Kooperationspartner der Trumpf Laser GmbH, führte eine umfangreiche Messung der Körperzusammensetzung sowie der Beweglichkeit durch. Und an verschiedenen Geräten konnte die Beweglichkeit auch gleich getestet werden. Der Betriebsrat stellten die Betriebssportaktivitäten, wie Mountainbiking, Fußball, Volleyball vor. Vitamine tanken konnten die Besucher der Gesundheitstage an der Obst- und Gemüsebar.