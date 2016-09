Schramberg Thema Gletschergipfel

Mitglieder und Gäste der Bergsteigergruppe Schramberg waren diesen Sommer gemeinsam mit der befreundeten SAC-Sektion Brugg von der von ihnen bewirtschafteten Gelmerhütte aus zu einer Hochtour über Gletscher auf das Diechterhorn aufgebrochen. Die Gipfelüberschreitung führte weiter zur Trifthütte und ins Tal an der Sustenpass-Straße.

Für alle Mitglieder und gerne auch Gäste besteht in der Bergsteigerecke wieder Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Touren zu planen und Erlebnisse zu teilen. Der Termin ist am kommenden Donnerstag, 15. September, im "Adlerstüble, Café Spitz" in Heiligenbronn, Beginn ist um 20Uhr.