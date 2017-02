Schramberg Tennenbronner Narren sind gerüstet

Schramberg-Tennenbronn (cp). Anschließend ist die Schlüsselübergabe vor dem Rathaus und die Schulfasnet im katholischen Pfarrsaal. Dort beginnt um 14 Uhr auch die Kinderfasnet. Abends ist ab 20 Uhr der Erzknappenball in der Festhalle.

Am Samstag, 25. Februar, beginnt ab 14 Uhr das legendäre Fassdaubenrennen der Erzknappen beim Gästetreff am Remsbachhof. Um 20 Uhr feiert die Narrengilde Pfrieme-Stumpe den Brauchtumsabend in der Festhalle, davor ist ein Narrendorf aufgebaut. Der närrische Umzug beginnt am Sonntag, 26. Februar, um 13.30 Uhr von der Abzweigung Gersbach aus durch die Ortsmitte. Udo Reinke übernimmt die Ansage der Narrenzünfte.