Zu einem Mekka der Oldtimerfreunde wird am Wochenende 15. und 16. Juli wieder die Remsbachhöhe in Tennenbronn. Dort veranstaltet der Musikverein "Harmonie" sein Sommerfest und gleichzeitig das "6. Tennenbronner Oldtimertreffen". Bei gutem Wetter reisten in den vergangenen bis zu 500 Fahrzeuge an – Motorräder, Autos, Traktoren, Lastwagen und Unimogs. Dieses Jahr ist eine Sonderausstellung von MB-Trac geplant. MB-Trac ist eine Traktorenbaureihe, die von den 1970er-Jahren bis 1991 produziert wurde. Mit dem MB-Trac sollte die Konzeption des Unimogs der Landwirtschaft, für die dieser ursprünglich gedacht war, wieder nähergebracht werden. Das Programm: Samstag, 14 Uhr, Anreise der Oldtimerfreunde und historische Maschinenshow, 19 Uhr, Fassanstich und Bayerischer Gaudi-Abend. Sonntag, 10 Uhr, Anreise der Oldtimerfreunde und Frühschoppen, 12 Uhr, Mittagstisch, ab 13.30 Uhr Präsentation seltener Oldtimer und historischer Maschinen. Infos: www.oldtimer-tennenbronn.de. Dort findet sich auch ein Anmeldeformular. zeg/Fotos: Veranstalter