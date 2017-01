Schramberg Tanzend über den Dächern der Stadt

Schramberg. Das Leben von Hans-Jörg Dierstein bedeutet Bewegung – beruflich, privat, auf dem Parkett, auf der Skipiste, auf Reisen mit seinem Wohnmobil. Mit dem hat er schon die halbe Welt entdeckt. Beruflich schaut er sich diese gerne von oben an. Seit er das Tanzstudio Aiple 1989 übernommen hat, lehrt er im obersten Stock des City-Hochhauses Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren Walzer, Discofox, Rumba, Tango, Foxtrott und vieles mehr.

"Sieben Tage in der Woche laufen die Kurse", erzählt der 54-Jährige, der sich nicht erst als Schramberger fühlt, seit er an Fasnet den "Bach na" ist. Geboren wurde Dierstein nämlich in Stuttgart. In Herrenberg absolvierte er seine Ausbildung zum Tanzlehrer und träumte bereits damals vom eigenen Studio. Mit seinem Wechsel in den Schwarzwald erfüllte sich dieser Traum – und noch mehr. Mittlerweile ist seine Tanzschule mit vier Sternen ausgezeichnet – fünf gibt es maximal –, ist Stützpunkt der deutschen Profitrainer, Ausbildungsbetrieb, Dierstein sitzt im Präsidium des Berufsverbandes Deutscher Tanzlehrer, und Tanzprofis aus der ganzen Welt gehen bei ihm ein und aus. Zwölf Tanzlehrer betreuen die Kunden sowohl in den Räumen in der Südstadt als auch in der Majolika sowie in Rottweil. Das dortige Studio wurde Ende vergangenen Jahres erst erweitert.

Hans-Jörg Dierstein lernte auch seine Frau beim Tanzen kennen – und hat mit seiner Schule vermutlich auch anderen zu Liebesbeziehungen verholfen. "Besonders bei den Schülern spielen sich da oft Dramen ab", erzählt der Tanzlehrer lachend. Überhaupt "menschelt" es beim Tanzen: Da setzen manche darauf, ein Tanzkurs könnte eine Art Paartherapie sein, Senioren pflegen die Gesellschaft beim montäglichen Tanztee, und andere entdecken nach dem Grundkurs ihre Leidenschaft fürs Tanzen und machen weiter.