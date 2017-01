Schramberg (sw). Gleich zwei Einsätze gab es für die Feuerwehr Schramberg am Sonntag. So war zunächst ein Garagenbrand in der Uhlandstraße gemeldet worden, zu der die Wehr am Morgen ausrückte. Vor Ort wurde allerdings festgestellt, dass nichts brannte, die Anruferin hatte sich schlicht getäuscht. Kurz vor Mittag bekamen die Wehrangehörigen dann doch etwas zu tun: In einem Kellerraum in der Landenbergerstraße hatte sich Abwasser zurückgestaut. Nach einem ersten Auspumpen des Kellers wurde dann zur weiteren Abklärung ein Rohrreinigungsunternehmen herangezogen.