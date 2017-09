Schramberg Talstadt-Umfahrung rückt näher

Schramberg (czh). "Der Durchbruch bei der Talstadt-Umfahrung ist geschafft", verwies der Abgeordnete für den Wahlkreis auf die Aufnahme des Wunschprojekts in Schramberg in den vordringlichen Bedarf beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Jetzt müsse man zunächst einmal in den nächsten vier Jahren die Planung für die Umfahrung zu Ende bringen. Darauf sei Schramberg jetzt dringend angewiesen, um endlich Fortschritte bei Umwelt- und Klimaschutz zu erreichen. Als zweites Projekt gebe es laut Volker Kauder auch bei der "unendlichen Geschichte Gäubahn" einen großen Erfolg mit der Aufnahme in den vordringlichen Bedarf zu verzeichnen. Vom Bundes-Finanzministerium werden insgesamt 480 Millionen Euro für den Ausbau der Bahnstrecke zur Verfügung gestellt. Die derzeitige Sperrung der wichtigen Verkehrsachse Rheintalschiene zeige sehr deutlich, dass dieser Ausbau auch als Ausweichstrecke für kurze Zeit gebraucht werde. "In den kommenden vier Jahren werde ich mich mit ganzer Kraft für diese beiden überaus wichtigen Projekte einsetzen", kündigte Volker Kauder in Schramberg an.