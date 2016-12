Schramberg Talstadt-Umfahrung kommt bis 2030

"Das Ausbaugesetzt sieht für den Bau der Umfahrung einen Zeitraum bis 2030 vor", erläutert Kauder. Klingt nach viel Zeit. Aber ein solches Vorhaben erfordere eine umfangreiches Planfeststellungsverfahren und eine anspruchsvolle Ausschreibung der Arbeiten. "Aber jetzt haben wir wirklich eine realistische Ausbauperspektive", schloss Kauder.

In der Debatte um den Verkehrswegeplan wurde mehrfach deutlich, dass es den Abgeordneten auch der Oppositionsfraktionen wichtig war, so genannte Lückenschlüsse umzusetzen. Und gerade in Schramberg geht es eben nicht nur um eine Verkehrsentlastung der Stadt, sondern um eine Querspange zwischen West und Ost von Straßburg nach München und weiter bis Wien. Auch regional hatten die Landräte der Kreise Ortenau und Rottweil diesen Charakter der Querspange betont.