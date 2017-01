Schramberg Szene 64: Mit Funk und Soul ins neue Jahr

Schramberg. "Wir sind eine Gruppe junger Musiker, die auf den Sound von ›Tower of Power‹ stehen," berichtet Christopher Grimm Trompeter der Band. "Tower of Power" ist eine amerikanische Jazz-, Funk- und Soul-Band aus Oakland in Kalifornien. Das heißt kraftvolle Bläsersounds, gepaart mit groovigen Funk- und Soul-Rhythmen. Der Auftritt bietet aber nicht nur Funk- und Soulfans einen vollen Hörgenuss.

"Ursprünglich waren wir eine Projektband, gegründet von dem Bassisten Sebastian Ascher (Musikstudent in Trossingen) für einen Gig im Canapé in Trossingen. Für nur einen Auftritt war die Arbeit sehr aufwendig, weshalb wir auf der Suche nach weiteren Auftritten sind."

Die Musiker kommen aus Tuttlingen, Trossingen und Schramberg. Der Schlagzeuger Elias Rohrer und der Baritonsaxofonist Moritz Allgaier spielen beide aktiv in der Stadtmusik Schramberg. Die Musiker "Oaklands Eleven" freuen sich jedenfalls sehr auf ihren Konzertabend in der Szene 64. Die Lokation bietet ihrer Ansicht nach ein einmaliges und besonderes Flair.