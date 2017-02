Schramberg Sulger Berg: Zeugnis aus kritischer Zeit

20 Jahre später entstand das zweite Foto. Die historischen Ereignisse in den 1930er-Jahren sind bekannt, die Kirchenfeindlichkeit der Nationalsozialisten ebenso. Gerade deshalb wurde die Kapelle in einem so kritischen Zeitraum erbaut, als Glaubenszeugnis und als Zeichen zur Verteidigung des Glaubens. Sie wurde komplett durch Spenden finanziert und trotzte dem SS-Regime.

1939 wurde die Gemeinde Sulgen (mit Heiligenbronn und Schönbronn) zu offiziellen Stadtteilen der Stadt Schramberg. Dies war nötig, um die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten so gut wie möglich auszunutzen.