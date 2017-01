Schramberg Sulgener stellen Fasnetsbaum diesmal früher

Abends geht die Fasnetparty nahtlos beim Zunftball weiter, für den am Mittwoch, 15. Februar, im Zunftraum von 19 Uhr bis 20.30 Uhr ein Vorverkauf stattfindet. Eine Woche später gibt es an gleicher Stätte zu selben Zeit Karten für den Bürgerball am Samstag, 25. Februar. Am Schmotzigen Donnerstag (23. Februar) besucht die Zunft die Schüler- und Seniorenfasnet, ehe abends das 28. Schnurren der Hof-AG in Sulgener Lokalitäten Peinlichkeiten und Schandtaten Sulgener und Schramberger Bürger aufdeckt.

Am Sonntag, 26. Februar, hoffen die Zunftoberen wieder auf rege Beteiligung der Wagenbaukonstrukteure am Umzug mit vielen Kleidlesträgern, der sich ab 13 Uhr von der Wittum durch die Gartenstraße, Lindenstraße, Kirchplatz und Sulgauer Straße bis zur Festhalle durch Besucherscharen schlängelt. Anschließend wird zum Kinderball geladen und gegen 18 Uhr werden die Umzugswagen und -gruppen prämiert. Am Montag, 27. Februar, steht die Umzugsbeteiligung in der Talstadt auf dem Terminkalender. Die Sulgener Fasnet 2017 wird traditionell am Dienstag, 28. Februar, um 18 Uhr mit Hanselsprung und Brezelsegen auf dem Kirchplatz bei der alten Grundschule beendet, im Anschluss folgt die Fasnetverbrennung auf dem Kirchplatz. Am Aschermittwoch, 1. März, treffen sich die Zunftmitglieder um 11 Uhr, um den Narrenbaum zu fällen und die strapazierten Geldbörsen am Narrenbrunnen zu reinigen. Die Rückgabe von geliehenem Häs erfolgt am Samstag, 11. März, von 14 Uhr bis 16 Uhr im Zunftraum.