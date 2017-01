Schramberg Sulgener Narren stauben im "Hasen" ab

Schramberg-Sulgen (lh). An Dreikönig beginnt die Fasnet 2017 mit dem Hanselabstauben nach mehrjähriger Pause um 18 Uhr im Restaurant "Hasen" bei Obernarr und Ehrenmitglied Helmut Bergthal. Nach dem ersten Sulgener Narrenmarsch werden Feurenmoosgeister, Kaffeedohlen und Hansel bei Zustimmung des Prüfgerichts als neue Mitglieder in die Hanselgilde aufgenommen. Außerdem stehen Ehrungen sowie Ordensverleihungen der Europäischen Narrenvereinigung Baden-Württemberg auf dem Programm. Zum Tanz und zur Unterhaltung wurde erneut Alleinunterhalter Specht engagiert. Zuvor findet um 17 Uhr im gleichen Lokal die Hanselgildeversammlung statt. An diesem Tag sowie an jedem darauf folgenden Freitag im Januar und Februar werden Lose und Brezelbändel gegen Vorkasse sowie Sprungbändel im Zunftraum ausgegeben und abgerechnet. Die Listen für die Arbeitsdienste der Hallenveranstaltungen und auch die Terminlisten der Fasnet 2017 liegen ebenfalls aus. Gleichzeitig nimmt die Zunft Anmeldungen für sämtliche Veranstaltungen entgegen. Für die Kaffeedohlen besteht die Gelegenheit, sich mit Schokokaffeebohnen und Tütchen zu versorgen, teilt Präsident Hape Marte mit.