Schramberg-Sulgen. Die Narrenzunft Sulgen wird sich am großen Jubiläumsumzug am Sonntag, 29. Januar, zum 111. Geburtstag der benachbarten Holzäpfelzunft Dunningen beteiligen. Die Zunft nimmt mit Unterstützung des Musikverein Sulgen, der Eckenmoor- und Berghexen am Jubiläumsumzug teil. Da die Zunft das Auswurfmaterial frühzeitig bestellen muss, ist auch hierfür im Zunftraum, Telefon 07422/5 57 92 ab 19 Uhr am heutigen Freitagabend oder noch am kommenden Mittwoch (letzte Möglichkeit) ebenfalls ab 19 Uhr eine Anmeldung notwendig. Gleiches gilt auch für die Busfahrt nach Dunningen. Auswurfmaterial kann dann am Sonntag beim Busausstieg in Dunningen gefasst werden. Für die Hansel, Kaffeedohlen und Feuremoosgeister besteht jeweils immer am Mittwoch von 19 bis 21 Uhr oder am Freitag ab 19 Uhr im Zunftraum Gelegenheit, sich insbesondere wegen des benötigten Auswurfmaterials für die Veranstaltungen anzumelden.