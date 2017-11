Schramberg Sulgener landesbester Azubi

Schramberg-Sulgen. Zusammen mit 121 weiteren Spitzen-Auszubildenden war er von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg am 12. Oktober in Trossingen für seine Prüfungsleistungen geehrt worden (wir berichteten).

Zunächst hatte Peters, der auch auf dem Sulgen wohnt, bei der MS-Schramberg einige Jahre in der Produktion an der Maschine gearbeitet. Mit der Zeit kamen zwei Dinge zusammen: "Ich heiratete und Nachwuchs meldete sich, ich brauchte also auf Dauer mehr Einkommen, und wollte eine Ausbildung machen", erzählt Peters beim Pressetermin mit dem Schwarzwälder Boten. Er schlief eine Nacht über seinem Entschluss und ging am nächsten Tag zu seinem Abteilungsleiter, der ihm die Ausbildungsmöglichkeiten aufzeigte. Seinem Arbeitgeber war er schon positiv aufgefallen. "Er hatte ein Händchen für Maschinen", berichtet Alexander Kreuzberger, Leiter Technische Ausbildung bei der MS-Schramberg.

Als Einstieg in den Metallberuf begann Peters eine zweijährige Lehre zum Maschinenanlagenführer. Während der Lehre steckte er zwar finanziell zwangsläufig zurück, aber sein Arbeitgeber hat ihm die Zeit für das Lernen und sich Vorbereiten gegeben.