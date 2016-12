Schramberg Sulgen: Bewaffneter Überfall auf Volksbank

Unmittelbar vor Geschäftsschluss betrat der circa 18-jährige Mann um kurz vor 18 Uhr die Schalterhalle der Filiale in der Hardtstraße und bedrohte mit einer Schusswaffe die Angestellten. Es gab keine Verletzen, der Täter flüchtete mit seiner Beute zu Fuß. Wie hoch diese ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Flüchtige ist etwa 1,80 Meter groß, mit südländischem Aussehen, teilt die Polizei mit. Er ist schlank und hat einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet ist der Täter mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Strickmütze, schwarzer Hose sowie schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Übers Gesicht hatte er ein schwarzes Tuch oder einen schwarzen Schal gezogen.

Die Kripo in Rottweil übernahm die Ermittlungen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion in Rottweil, Telefon 0741/4770, oder an das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/27010.