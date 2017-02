Schramberg Stumme Verkäufer faszinieren

Das erste Patent für einen Münzautomaten wurde 1857 in England erteilt. Es handelte sich um den ersten stummen Briefmarkenverkäufer. Die Automaten waren damals Ausdruck einer technischen Revolution ein Zeichen der modernen Gesellschaft. Bis in die 1970er-Jahre waren die Automaten in der Öffentlichkeit ein gewohntes Bild. Was für die Raucher die rund 300 000 aufgehängten Zigarettenautomaten waren, waren für die Kinder die münzbetriebenen Geräte für Süßigkeiten aller Art. Besonders beliebt waren damals die Süßigkeiten aus den Automaten von Hillers, Vivil, PEZ und Wrigley’s. Parallel dazu eroberten Glücksspiel- und Geschicklichkeitsautomaten die Gaststätten in Deutschland.

Ab den 1955er-Jahren waren es die Flipperautomaten und Musikboxen, die die Jugend faszinierten.

1979 galt als das Jahr mit der weltweit höchsten Flipperdichte. Mittlerweile sind die Münzautomaten wegen der hohen Aufbruchsgefahr fast aus dem Straßenbild verschwunden.

Mit dem Siegeszug des digitalen Spiels in den 1980er-Jahren wurden auch die alten mechanischen Flipperautomaten aus den Gaststätten und Spielhallen verbannt. Mittlerweile sind sie Kult- und Sammelobjekte.

Die Ausstellung im Auto und Uhrenmuseum zeigt historische Münzautomaten passend zur Ausstellungskonzeption aus dem Zeitraum von 1950bis in die 1970er-Jahre.

u Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Ab dem 15. März ist das Museum wieder eine Stunde länger geöffnet.