Schramberg (zeg). Weder der Zugang zum Ladengeschäft in der Oberndorfer Straße 5, noch die provisorische Brücke am Brestenberg bekommen einen barrierefreien Zugang. Dies entschied der Ausschuss für Technik und Umwelt mit der Enthaltung von Johannes Grimm (CDU). Dieser hatte die Barrierefreiheit in einem Antrag angeregt. Eine Rampenlösung beim Lebensmittelmarkt würde die restliche Nutzung der Treppenanlage einschränken, auch der Marktbetreiber lehne diese ab, so die Verwaltung.