Schramberg Stromladung reicht für eine Woche

Mit dem E-Werker können die Gärtnerei-Mitarbeiter auch durchaus auf der Straße fahren, wenn sie in einer Außenstelle einen Einsatz haben. Er erreicht dort 45 Stundenkilometer. Auf den Fußwegen im Gelände ist eher Wendigkeit gefragt. Hier macht sich auch die Federung positiv bemerkbar. Für die Standheizung in der Kabine verfügt der Transporter auch über einen kleinen Diesel-Tank. Da er natürlich fast geräuschlos unterwegs ist, kann der Fahrer die Passanten nicht nur mit einer LED-Blinkleuchte, sondern auch mit einem akustischen Warnsignal auf sich aufmerksam machen – besonders wichtig für die blinden und sehbehinderten Menschen in Heiligenbronn.

So gut der Transporter für die Öko-Bilanz ist – die Investition von rund 30 000 Euro musste erst geschultert werden. Fördergelder vom Staat für das erste Elektroauto der Stiftung gab es keine, denn der E-Werker zählt zur Kategorie von Leichtkraft-Pkw, die nicht bezuschusst werden. Immerhin ist er aber zehn Jahre steuerfrei. Sein Kfz-Kennzeichen weist mit dem "E" am Ende auf seine Antriebsart hin: RW-SF-19E. Da die Stiftung mit zwei Blockheizkraftwerken rund 57 Prozent ihres Stromverbrauchs in Heiligenbronn selbst produziert, ist auch das "Auftanken" des E-Werkers kostengünstig. Die Gärtnerei hat sich übrigens auch schon bei vielen ihrer Werkzeuge vom Verbrennungsmotor verabschiedet: Rasenmäher, Laubbläser oder Sägen sind schon länger elektrisch betrieben.