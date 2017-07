Schramberg Straßenbau immer als Reizthema gut

Schramberg-Tennenbronn. Der Tagesordnungspunkt "Mittelverwendung Straßenunterhaltung 2016" enthält Reizwörter, an denen im Ortschaftsrat kein Weg an einer längeren Diskussion vorbeiführt. Abteilungsleiter Klaus Dezember musste einräumen, dass im vergangenen Jahr die eingeplanten Mittel von 140 000 Euro für die Straßenunterhaltung in Tennenbronn nicht ausgeschöpft wurden. Genau 25 729,18 Euro wurden nicht ausgegeben, weil die geplante Fertigstellung der Wiesenstraße verschoben wurde. Außerdem hatte der Bauhof nur 8500 Euro für Material ausgegeben statt der eingestellten 20 000 Euro.