Schramberg Stolze 2759 Stunden im Einsatz

Schramberg-Sulgen. Bei der ersten Hauptversammlung in der neuen Unterkunft steifte Abteilungskommandant Hubert Roming die markantesten Ereignisse der vergangenen zwölf Monate.

So erfolgte im Mai trotz strömenden Regen begleitet vom Musikverein und vielen Bürgern der historische Umzug vom alten Feuerwehrmagazin im Postwiesenpark in der Gartenstraße in den Neubau an der Rottweiler Straße. So ein einmaliges Erlebnis werde sich für die aktuelle Mannschaft so schnell nicht wiederholen, mutmaßte Roming. Im Juni gab es die offizielle Einweihung mit viel Prominenz und Wehrkameraden sowie ein Tag der offenen Tür für Besucher. Der Termin sei mehrmals verschoben worden und nur durch ständiges Nachhaken bei den Architekten sei er endlich nach vorheriger achtjähriger Planung und zwei Jahren Bauzeit zustande gekommen, beklagte sich der Abteilungschef.

Großer Zuspruch hat Erwartungen übertroffen