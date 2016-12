Schramberg Stimmungsvollen Lichtgang genossen

Schramberg. Eine kurze Wanderung durch die sternenklare Nacht führte die Wanderer in die heimelige Gaststube des Gedächtnishauses Fohrenbühl. Ein humoriger Film mit Impressionen aus dem Wanderjahr – gesammelt von verschiedenen Fotografen – bot den Teilnehmern anschließend viel Gesprächsstoff, während sie sich Kulinarischem aus der Küche der Familie King widmeten. Der Vorsitzende Wolfgang Flaig bedankte sich bei allen Wanderführern und Teilnehmern für das gute Gelingen des Wanderjahres. Die angebotenen Aktivitäten für verschiedene Ansprüche und in reizvolle Regionen der Heimat lockten zahlreiche Teilnehmer an. Eine aussichtsreiche Frühlingstour bei Biederbach, die anspruchsvolle Zwei-Seen-Tour im Baiersbronner Wanderhimmel, ob schöne urige Höfe bei Königsfeld oder die herrliche Genusswanderung auf dem Höhenweg von Meersburg-Immenstaad, so verging das erste Halbjahr im Nu. Nach der Sonnwendfeier nahm dann der Sommer Fahrt auf mit der beliebten Wanderung der Sechser-Gemeinschaft, diesmal organisiert von den Hardter Wanderfreunden Für Mutige gab es bei der Zwei-Tagestour in der Bergwelt des Bregenzer Waldes die Möglichkeit zum Klettern.

Während der Fahrt ins Blaue brannte die Sonne und so schwitzten die Teilnehmer schon beim Zuschauen – die Handwerker beim Campus Galli bei Messkirch bauen nach den berühmten St. Gallener Klosterplänen nur mit Werkzeugen des Mittelalters. Heiße Tage gab es auch in der Eifel während der Wanderwoche mitsamt eindrücklicher Erinnerungen an eine beeindruckende Landschaft und lustige Momente. Neugierige dürfen gerne einen Blick ins Fotobuch "Wanderwoche Eifel" werfen. Der Herbst begann mit dem gemeinsamen Bezirksausflug inklusive Wanderung zum Weinfest in Offenburg. Schneeflocken grüßten die Wanderer schon im Oktober bei Waldau und im Jostal und zum Abschluss der Saison genossen etliche Teilnehmer eine Wanderung mit anschließender Schlachtplatte.

Wolfgang Flaig und Wanderwart Bernd Verwold zeichneten besonders engagierte Wanderer mit dem Leistungsabzeichen aus. Diese, sowie Wanderführer und Helfer wurden mit einem Kalender mit neuen Fotomotiven aus Schramberg zusätzlich belohnt.