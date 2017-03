Schramberg Stiftung soll Kirchen-Erhalt mittragen

Die Jahresplanung für 2017 sieht am 9. April ein Konzert mit dem Akkordeonorchester Locherhof vor. Das kleine Jubiläum soll am 10. September mit einem Festgottesdienst und anschließendem Stehempfang gefeiert werden. Die Festpredigt hält Prälat Christian Rose. Vom 18. bis 23. September ist eine Urlaubsreise in den Bayerischen Wald mit Tagesausflügen und Schifffahrt geplant. Am 24. September wird das Mandolinenorchester Hardt in der Kirche konzertieren und am 15. Oktober gibt es eine Bildpräsentation zum Thema "Abrahams Weg von Ur nach Hebron". Krönender Abschluss des Jubeljahres soll das Gospel- und Weihnachtskonzert am 10. Dezember mit "Crazy Voices" aus Schramberg sein, bei dem alle Besucher mitsingen dürfen.

Die ökumenische Erlebnis- und Begegnungsreise "Israel und Palästina" vom 6. bis 15. Juni musste abgesagt werden. Es meldeten sich nur 14 Personen an, 20 hätten es sein müssen, bedauerte Vanselow.

Um die Kirche in Schönbronn dauerhaft zu erhalten, beschreitet der Verein neue Wege. Am Beispiel der Bibelgalerie Meersburg, mit der die Bibelerlebniswelt kooperiert, soll zum Trägerverein noch eine Stiftung gegründet werden. Wie Vanselow verriet, sei er gerade dabei, Stifter zu gewinnen und befinde sich auf einem guten Weg. Bevor jedoch die Gründung erfolgen könne, brauche es noch einen ehrenamtlichen Juristen. Das sei nicht ganz einfach.

Des Weiteren ist Vanselow in ständigem Kontakt mit der Landessynode in Stuttgart, die unter anderem den kirchlichen Haushalt beschließt und die Verwendung der Kirchensteuergelder regelt. Er nimmt die Aussage von Pfarrerin Franziska Stocker-Schwarz beim Wort, Kirchen auf dem Land beim Erhalt zu unterstützen. Ziel von Vanselow ist es, dass die Landessynode die Bibelerlebniswelt Schönbronn quasi als Pendant zur Bibliorama in Stuttgart in ihre Konzeption mit aufnimmt. Hilfreich soll dabei ein in der Bibelerlebniswelt gedrehter Kurzfilm sein, der bei der Tagung der Landessynode gezeigt werden soll. Gelingt die Aufnahme, wären personelle und finanzielle Unterstützung möglich. Gute Referenzen erhält die Bibelerlebniswelt in der von Diplom-Theologin Christine Siegl erstellten Forschungsarbeit zum Thema "Nutzungserweiterung von Dorfkirchen". Hierfür war die Theologin mit Studenten in der Bibelerlebniswelt und befragte Besucher, Ehrenamtliche, Pfarrer und Bürgermeister. Als Ergebnis kam heraus, dass die im Kameralamt-Baustil erstellte Kirche mit ortsbildprägendem Charakter wieder mehr ins Bewusstsein der Bewohner rücke und sie sich über Leben in ihr freuten.

Der Schwerpunkt der Kirche in Schönbronn liege auf der pädagogischen Vermittlung von biblischen Themen. Die Bibelerlebniswelt sei ein großartiges Beispiel dafür, wie eine Nutzungserweiterung von Dorfkirchen geschaffen werden könne, heißt es in dem Schreiben der Theologin.