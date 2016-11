Schramberg Stiftung ehrt 46 engagierte Mitarbeiter

Schramberg-Heiligenbronn. 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung nahmen Urkunde und Geschenkkörbe in Empfang. Die Vorstände Hubert Bernhard und Michael Wollek begrüßten zum Jubiläumsabend im Hotel Drei Könige in Sulgen neben den zu Ehrenden auch ihre Führungskräfte.

Beim gemeinsamen Menü wurden viele Geschichten aus früheren Jahren wieder neu erzählt. Zur Ehrung stellten die Führungskräfte Werdegang und Arbeitsfeld der Jubilare vor und würdigten ihre Mitarbeit in persönlichen Dankesworten. Je länger die Dienstzeit war, desto ausführlicher wurden auch die Laudatien.

Die geehrten Stiftungs-Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heiligenbronn, aber auch in den Außenwohngruppen in Schramberg, in Rottweil St. Antonius und Spaichingen St. Agnes tätig sind, erhielten unter dem Applaus der Anwesenden eine Urkunde überreicht.