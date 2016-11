Schramberg (sw). Zu einem Einsatz, der sich schnell als Fehlalarm entpuppte, rückte die Feuerwehrabteilung Schramberg am Montag ins Kaufland im Bereich des Hamergrabens aus. Dort hatte ein Feuermelder Alarm ausgelöst. Vor Ort stellten Kommandant Patrick Wöhrle und sein Team fest, dass Arbeiten an einer Feuerschutzklappe Staub aufgewirbelt hatten, so dass der Rauchmelder die Feuerwehr alarmierte.