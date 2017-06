Schramberg Stargast Matthias Bergmann kennt keine Grenzen

Schramberg (czh). Vor knapp zehn Jahren gab der Dozent für Jazztrompete sein Debüt in der Jazzszene in Schramberg, damals bei der 14. Hammond Jazz Night in der Villa Junghans mit dem "Drummer von hier" Martin Deufel. Mit Kompositionen von Arno Haas verzauberten die beiden Bläser sowie Reinhold Hettich an der Hammond B3 mit "Magic Hands" ihr Publikum in der Villa auch mit dem Weckruf "Wake up Smile". Der war dann auch zu hören beim zweiten Auftritt von Matthias Bergmann mit der Band bei der 52. Hammond Jazz Night im Dezember 2012. Da bleibt abzuwarten, was die Gäste am Mittwoch bei der 83. in der Villa zu hören bekommen. Stilistisch dürften fast keine Grenzen gesetzt sein mit Standards, Blues, Gospel, Soul bis hin zu Latin. Der Mann am Flügelhorn und Trompete wird wieder für Gänsehaut und die Improvisationskunst und –lust von Arno Haas und Jörg Enz an der Gitarre für manche Überraschung sorgen. An diesem Abend wird mit Daniel Schay aus Offenburg auch ein anderer Bekannter am Schlagzeug antreiben.