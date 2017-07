Schramberg Stahl ist mehr als "ein kaltes Stück Eisen"

Schramberg (ldw). Zur Fachexkursion waren die Auszubildenden nach Egerkingen in der Schweiz gereist, um bei der Härterei Gerster im Kanton Solothurn das in der Schule theoretisch behandelte Thema "Wärmebehandlung von Stahl" durch praktische Anschauung zu erleben und angeeignetes Wissen zu vertiefen. In Begleitung ihrer Fachlehrer Michael Heinzmann und Michael Scheerer konnten die Schwarzwälder zahlreiche Wärmebehandlungsverfahren miterleben.

Als europaweit eine der größten Härtereien bietet die in der Schweiz ansässige Firma ihren Kunden die Veredelung metallischer Bauteile an. Durch Wärmebehandlungsverfahren, wie beispielsweise Laserhärten oder Nitrieren, erhalten die Werkstücke eine härtere Randschicht und sind somit verschleiß- und korrosionsbeständiger. Neben hochwertigen Teilen für die Medizintechnik oder die Luftfahrtindustrie werden auch Bestecke mit dieser Methode behandelt, damit sie kratzfest werden. Auch die Labors zur Überprüfung der erreichten Härte eröffneten den Schülern nicht alltägliche Einblicke in die Qualitätsprüfung der bearbeiteten Werkstücke.