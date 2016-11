Schramberg Stadtwerke schlucken steigende Umlagen

Schramberg. In den vergangenen Wochen wurde in den Medien immer wieder berichtet, dass die Strompreise für Privatkunden wegen steigender Netzentgelte und der höheren EEG-Umlage weiter anziehen. Die Stadtwerke Schramberg geben jetzt Entwarnung für ihre Kunden: "Wir halten die Preise für Privatkunden stabil. Die steigenden Netzkosten der uns vorgelagerten Netzbetreiber, die wir wälzen müssen, können wir durch eigene Kosteneinsparungen auffangen. Auch die um acht Prozent auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde gestiegene EEG-Umlage zur Finanzierung der Energiewende können wir durch Einsparungen abfedern", so Peter Kälble, Chef der Stadtwerke. Nachdem die Stadtwerke bereits vor der Heizperiode die Erdgaspreise gesenkt haben, ist das die zweite gute Botschaft für die Stadtwerkekunden.